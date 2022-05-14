Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi - Son Dakika
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Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi

14.05.2022 14:29
Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi

Iğdır'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Iğdır-Doğubayazıt D-80 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a seyir halinde olan S.K yönetimindeki çekici Korhan kule mevkiinde viraja hızlı girmesi sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada sürücü S.K hafif yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi
Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi

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Doğubeyazıt, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi - Son Dakika
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