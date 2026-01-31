Iğdır FK 0-0 Beraberlikten Üzgün - Son Dakika
Iğdır FK 0-0 Beraberlikten Üzgün

Iğdır FK 0-0 Beraberlikten Üzgün
31.01.2026 17:17
Iğdır FK teknik direktörü Koçak, kaybedilen 2 puana üzgün, maçın hakkı 3 puandı dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı." dedi.

Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "Domine ettiğimiz bir oyun, tamamen oyunun kontrolü bizde, 21 şut, karşı takım 1 şut. Gol beklentimiz yaklaşık 2, rakibin 0.04, maçın gidişatı da öyleydi. İstediklerimizin çoğunu bu şartlarda gerçekten sahaya yansıttık. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef gol pozisyonunu değerlendiremedik. Çok pozisyon bulduk, ürettik, değerlendiremedik. Rakibin sanırım duran toptan bir pozisyonu vardı. Onun haricinde tamamen oyunun kontrolü bizdeydi." diye konuştu.

Çalışmaları sürdürerek daha iyiye ulaşmak için çaba göstereceklerini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı. Oyuncularım için üzgünüm ama daha yaklaşık 2-3 gündür beraberiz, sahadayız. Çalışacağız, gelişeceğiz. Bu tür maçları, domine ettiğimiz maçları da lehimize çevirmesini öğrenmemiz lazım. Maalesef bunu lehimize çeviremedik ama sanırım bu kısa sürede doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Maçı analiz edip artık önümüze bakacağız ve gerekli puanları, gerekli başarıları hep beraber elde edeceğimize sonsuz, yürekten inanıyorum."

Manisa FK Teknik Sorumlusu Abidin Çakmak ise "İyi bir maç oldu, iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

