Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde. teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları yapıldı.
Iğdır ekibi, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Vanspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?