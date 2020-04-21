IĞDIR Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel IĞDIR Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması - Son Dakika

IĞDIR Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması

6 saat önce

Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklamasıSuat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nca ülke genelinde gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firma arasında gösterilen Iğdırlı işletmeci Nezir Peksarı, iş yerinde alınan numunelerde kırmızı etin yanında...

Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nca ülke genelinde gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firma arasında gösterilen Iğdırlı işletmeci Nezir Peksarı, iş yerinde alınan numunelerde kırmızı etin yanında tavuk eti bulunması gerekçesiyle listeye alındığını ve 23 bin lira ceza kesildiğini belirterek, "Bakanlık sayfasında 'kanatlı ürün satıyor' demeleri bizi mağdur etmiştir. Kanatlı denildiğinde yarasa, karga, martı ve benzeri birçok hayvan da insanların aklına gelebiliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesinde yer alan Iğdır'daki 3 işletmeci, mağdur edildikleri gerekçesiyle kararı eleştirdi. Listede yer almasına tepki gösteren lokanta işletmecisi Nezir Peksarı, "Biz kasaptan her gün 15 kilo kıyma siparişi veriyoruz. Fakat et aldığımız kasap, sadece bize değil birçok müşterisine kırmızı et kıymasının yanında tavuk kıyması satıyorlar. Dolayısıyla tek kıyma makinesi olan kasabın haznesinde kalan tavuk eti et kıymasına karışabilir. Yetkililerin işletmemizde aldığı numunede tavuk kıyması çıkması bizim lahmacunda tavuk kıyması kullandığımız anlamına gelmez. Kaldı ki; tavuk insan sağlığına zarar veren bir besin değil, ayrıca birçok müşterimize özel istekleri doğrultusunda tavuk kıymalı lahmacun da yapıyoruz. Bakanlık sayfasında 'kanatlı ürün satıyor', demeleri bizi mağdur etmiştir" dedi.

Nezir Paksarı, kanatlı denildiğinde yarasa, karga, martı ve benzeri birçok hayvanın insanın aklına geldiğini ifade ederek, "Burada sıkıntılı olan tavuk eti şeklinde yayınlanmasıdır. Koronavirus nedeniyle zaten iş yapamıyoruz, evlere yaptığımız paket servide bu listenin açıklanmasının ardından hepten durdu. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi, kesilen 23 bin liralık cezanın da geri çekilmesini istiyorum" diye konuştu.

IĞDIR Gıdada 'taklit ve tağşiş' listesine alınan işletmeciden 'kanatlı ürün' açıklaması

Iğdır, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:06 Kaynak: DHA

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