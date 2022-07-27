Yaz aylarında sıklıkla yaşanan suda boğulma olaylarının önlenmesi için çalışmaların yürütüldüğü kentte, AFAD personeli bu tür vakalara hızlı müdahale için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor.

Vali Dağlı: 'Tedbir ve koordinasyonla can ve mal kayıpları en aza indirilebilir'

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanda arama-kurtarma eğitimi yaptı - Son Dakika

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