Iğdır Şehir Stadyumu Açıldı

Iğdır'da yapımı tamamlanan şehir stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdır spor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak törende yaptığı konuşmada, özel bir gün olduğunu belirterek, "Sayın vekilimizin Iğdır'a kattığı spordaki yükselişi biz de desteklerimizle bu noktalara kadar getirdik. İfade edildiği gibi, önceki dönem bakanımızla başlayan süreci biz de devam ettirerek, gerçekten şehre yakışan butik bir stadyumu, yaklaşık 6 bin kapasiteye sahip bu eseri açmış olacağız. Tabii Iğdır'da çok şey değişti. Sayın vekilimiz (AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz) konuşmasında da ifade ettiği gibi; Iğdırspor'a BAL'daki bir takımdan kademe kademe, emek vererek, şehirle bütünleşerek yükseldi. Özellikle altyapı ve tesisler için yapılan yatırımlar, getirilen teknik heyetler ve yürütülen çalışmalarla, şehre verilen dinamizmle güzel bir hikaye yazıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve gençlik çalışmaları içinde bulunması bizim için çok büyük bir avantaj.

"Bu yatırımlar devam edecek"

Türkiye'de spor tesisleri alanında devrim yaşandığını söyleyen Bakan Bak, "40'a yakın stadyumu tamamlayan, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek kapasiteye ulaşan Türkiye; UEFA ve FIFA standartlarında dünyanın en modern stadyumlarına sahip bir ülke konumundadır. Şehirlerdeki bu dinamizm, futbolun ve sporun birleştirici, iyileştirici gücüyle her yere yansımaktadır. Bugün bunun nasibini de Cantürk Bey'in önderliğinde Iğdır almaktadır. Biz de kendisini çok seviyoruz. Gerçekten vekil olmadan önce de spor kulübüyle ilgilenirken, önceki süreçlerde de spora büyük destekler veren, sponsorluk yapan; gençlerin başta uyuşturucu, dijital bağımlılık, kötü alışkanlıklar, içki ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kalması için çaba gösteren bir isimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim de en büyük hedeflerimizden biri, gençleri topluma zarar veren bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunun ilacı da, yolu da spordur, gençleri spora yönlendirmektir. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şehrimize bu güzel eseri kazandırırken, kulüple ve şehirle iç içe, güzel bir çalışma ortaya koyduk. Elbette bu yatırımlar devam edecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonu, yapılan halı sahalar ve gelecekte hayata geçireceğimiz diğer spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle Iğdır'ı bambaşka bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Vekilimiz ve il başkanımız da toplantıda ifade etti; gençlerin ilgiye ihtiyacı var, gençlere bir hedef koymak gerekiyor. İl başkanımızın da söylediği gibi, 'Iğdırspor gençlerin spor vasıtasıyla umudu ve ışığıdır'. Gerçekten de öyle. Burada U12'den, U19'a kadar pırıl pırıl altyapı takımları var. Yaklaşık 150 sporcunun yer aldığı diğer branşlarda da, özellikle basketbolda önemli yatırımlar yapıldı. Güzel işler oldu, olmaya da devam edecek. Biz de bunun şahidiyiz. İnşallah Iğdır için daha fazlasını yapmayı öngörüyoruz. Yapılan toplantılarda dile getirilen talepler var ve bu yatırımları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemize önemli spor organizasyonlarını kazandırma noktasında bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattık. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi finali yine İstanbul'da olacak. 2027'de UEFA Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya ile birlikte Türkiye tarafından organize edilecek. Voleybolda Avrupa Şampiyonası İstanbul'da yapılacak. Güreş, karate ve taekwondoda dünya ve Avrupa şampiyonaları ülkemizde düzenlenecek. 2027 Avrupa Oyunları da İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün burada Iğdır FK'nın, Manisa FK ile yapacağı maçı da izleyeceğiz. Bu butik ve güzel stadyum ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımızın da ifade ettiği gibi, başlangıcını onlar yaptı; biz birlikte destekledik, birlikte tamamladık ve bugün hep beraber açılışını yapıyoruz." dedi.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, stadı gezerek futbolseverleri selamladı, daha sonra Iğdır FK - Manisa FK maçını izledi. - IĞDIR