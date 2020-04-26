IĞDIR Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Iğdır'da karantinaya alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Iğdır'da karantinaya alındı

SUUDİ Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlara yerleştirildi. Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalilmanına getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Burada karanfillerle karşılanan 170 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, "Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine yurt dışında bulunan toplam 25 bin vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Hükümetimiz bu vatandaşları yurt dışından getirirken barınma yerlerini kredi yurtlar kurumları olarak belirledi. Bu vatandaşların 14 günlük karantina süreleri bittikten sonra aynı şekilde otobüslerle memleketlerine göndereceğiz" diye konuştu.

Hataylı olduğunu söyleyen Hüseyin Şimşek, "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Hiçbir şeyi eksik etmediler çok güzel karşılandık, çok mutlu olduk çok sevinçliyim" dedi.