Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
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Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı

19.04.2022 23:47
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan 2200 rakımlı jandarma karakolunda Mehmetçikle orucunu açtı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, " Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan 2200 rakımlı jandarma karakolunda Mehmetçikle orucunu açtı.

Vali Sarıibrahim, beraberindeki Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile Korhan Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Vali Sarıibrahim, burada kendisini karşılayan askerlerle sohbet edip ardından Mehmetçikle iftar yaptı. İftarın ardından İl Müftüsü İrfan Açık yemek duası yaptı.

"Bu bölgede üç buçuk yıl evvel başka bir şeyler oluyordu"

Vali Sarıibrahim, buradaki konuşmasında, Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu mutluğu dile getirdi.

"Bu vatanın toprağına sahip çıkan her evladımızı Rabbim var etsin, soframız şen olsun. Birliğimiz beraberliğimiz güzel olsun." ifadesini kullanan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Bu gün Kuzey Irak'ta yurdumuzun çeşitli yerlerinde terörle mücadele eden, Doğu Akdeniz'de, yurt dışında var olan Türk ordusu bizim gururumuzdur. Ordumuz ne kadar güçlü olursa güvenlik güçlerimiz ne kadar payidar olursa o kadar mutlu oluruz. Bugün iftar yaptığımız bu bölgede üç buçuk yıl evvel başka bir şeyler oluyordu ama bugün Korhan Karakolu bölgemizin her karışında askerimizin, güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın Allah'a şükür postallarının izleri var. Bu imkanları bizlere sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza emek veren herekse sonsuz şükranlarımızı sunuyorum."

Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı

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Ağrı Dağı, Jandarma, İftar, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika


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