İğneada bile derman olamadı - Son Dakika

İğneada bile derman olamadı

25.01.2021 13:22

- İğneada bile derman olamadı İğneada'dan da beklenen hamsi gelmeyince Trabzon'da tezgahlar hamsisiz kaldı Karadeniz'de hamsi avı yasağının 28 Ocak tarihine kadar uzatılmasının ardından Trabzon'a hamsi İğneada açıklarında avlanan tekneler vasıtası ile gelirken orada da hava muhalefeti...

- İğneada bile derman olamadı

İğneada'dan da beklenen hamsi gelmeyince Trabzon'da tezgahlar hamsisiz kaldı

TRABZON - Karadeniz'de hamsi avı yasağının 28 Ocak tarihine kadar uzatılmasının ardından Trabzon'a hamsi İğneada açıklarında avlanan tekneler vasıtası ile gelirken orada da hava muhalefeti nedeniyle hamsi avı yapılamayınca Trabzon'da ilk kez tezgahlar hamsisiz kaldı.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda hamsinin dışında diğer balık çeşitlerine rastlanırken, balıkçı esnafı İğneada'dan gelen hamsinin kendilerine pek derman olmadığını söylediler.

Yıllardır bu dönemlerde ilk kez tezgahlarda hamsinin yer almadığını belirten balıkçılar hamside umutlarını hemen hemen yitirdiklerini belirterek kalan sürede de hamsinin irileşeceğini düşünmediklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, İğneada'dan pek hamsi gelmediğini belirterek "İğneada'dan pek hamsi gelmedi. Gelen hamsi de çok az olduğu için fiyatı da pahalı. Dolayısıyla gelen hamsi de bize de pek derman oldu diyemeyiz. Böyle bir sezonu hiç hatırlamıyorum. Balık pek yok. Bu sene istavrit de hiç olmadı. 28 Ocak'tan sonra hamsi avı yasağı kalkacak ancak ondan da pek umudumuz yok gibi. Çünkü o hamsinin de ince olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla hamsinin 10-20 günde irileşeceğini düşünmüyorum. Bu yasağın 3-5 ay olması lazım. Sezon başlamadan yapılması gerekirdi. Deniz balığı pek gelmiyor. Çupra, levrek, somon olmazsa tezgahı açacak halimiz yok" dedi.

Balıkçı esnaflarından Minür Yılmaz da "28 Ocak gününe kadar Karadeniz'de hamsi avı yasağı var. Bize de İğneada'dan geliyor ancak bugün gelmedi. İğneada'dan gelen hamsi de bize derman olmadı. Taşıma suyla değirmen döner mi? Zaten orası uzak hamsi buraya gelene kadar kanlanıyor, eziliyor. Dolayısıyla burasının hamsisi gibi olmuyor, tat olarak da farklı. Gelen hamsinin de fiyatları yüksek. 20 TL civarında. Hamsi avı 28 Ocak'ta tekrar başlayacak ancak yine ince çıkarsa uzatırlar, avı durdururlar. Durdurmaları da gerekir. İnce çıktığı sürece avlanmaması gerekir. Bu sezon hamsiden yana sıkıntılıyız. İnce olduğu için avlanmıyor şu an da doğru olanını yapıyorlar. Daha önceleri yapmaları gerekirdi. İnce çıktığı sürece avlanmasın" diye konuştu.

Bugün itibariyle İğneada'dan hamsinin gelmediğini belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır ise "İğneada'da hamsi avı olmamışı. Şu anda hamsi yok. Orada bize derman olmadı. Bir haftadan beri İğneada'dan gelen hamsiyi satıyorduk bugün gelmedi. Dolayısıyla orada bize derman olmadı. Şu anda sargan, çupra, levrek, mezgit satıyoruz. İğneadadan gelen hamsiyi de 20-25 TL civarında satıyorduk. Hamsi 10-15 günde büyümez. Yine yasak gelecek. Dolayısıyla sezonu kapattık gibi. Mezgit 40 TL, çupra 40 TL, levrek 50 TL, sargan 45 TL. Hamsinin olamayışı bu balık çeşitlerinin fiyatını artırdı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İğneada bile derman olamadı
İğneada bile derman olamadı
İğneada bile derman olamadı
İğneada bile derman olamadı

Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İğneada bile derman olamadı - Son Dakika


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