İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş - Son Dakika

İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş

26.12.2020 08:11
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı!

Ankara'da 11 yaşındaki Y.E'nin 60 yaşındaki komşusunun cinsel istismarına uğraması küçük kızın ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı. Anne, kızının zaman zaman "ölmek istiyorum" dediğini belirtirken; hakkında soruşturma başlatılan şahsın tutuksuz yargılanmasına isyan etti.

Ankara'da, 2017-2018 arasında yaşanan olayda o dönem ikinci sınıfta olan Y.E'yi (11) annesi S.E., tamir malzemesi alması için karşı komşularına gönderdi.

ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNDU

Kapıyı açan F.K. (60), eşinin alt katta olduğunu söyleyerek küçük kızı evin alt katına götürdü. Burada Y.E'nin özel bölgelerine dokunan F.K. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Aradan geçen iki haftanın ardından Y.E. bu defa evinin yakınında bulunan parkta köpeğini gezdirdiği sırada F.K. tarafından istismar edildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTIĞI MEKTUBU ANNESİNE VERDİ

Milliyet'in haberine göre; küçük kız, korkusundan yaşadığı kabusu kimseyle paylaşamadı. Bir gün okulda sohbet ettiği kız arkadaşı, kendisinin uğradığı cinsel istismarı Y.E'ye anlattı. Kız arkadaşının anlattıklarıyla, kendi yaşadıkları arasında benzerlikler olduğunu fark eden küçük kız, kendisini istismar eden F.K'nin de davetli olduğu doğum günü partisinden önce annesine yaşadıklarını anlatan bir mektup verdi.

ANNE SAVCILIĞA KOŞTU

Aile, cinsel istismarı öğrenmesinin ardından soluğu adliyede aldı. F.K. hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlandı. Savcının itirazına rağmen F.K'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"ÖLMEK İSTİYORUM" DEMİŞ

19 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında dinlenen anne S.E., kızının 1. ve 2. sınıfta başarılı olduğunu, ancak 3. sınıftan itibaren bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi: "2020'nin başında 'bazen ölmek istiyorum' şeklinde sözler söylüyordu. Kendisine neden kızım? diye sorduğumda, 'Eski günler aklıma geliyor' diyordu. Fakat anlatmıyordu. Olayın ilk çıkışı kızımın doğum gününde oldu. Bazı komşularla birlikte sanık ve eşini de davet etmiştik. Misafirler gelmeden kızım bana, 'Anne sana bir mektup vereceğim' diyerek mektubu verdi. Sanığın kızıma istismarda bulunduğuna ilişkin yazılar yazıyordu, okuyunca şoka girdim, ağlama krizine girdim."

F.K. ise ifadesinde suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak davayı üstlenen Y.E'nin avukatı Volkan Berber şunları söyledi: "Dosyadaki en üzücü detaylardan birisi mektup. Mektup içeriğinde küçük kız deyim yerindeyse ailesine kendisine inanmaları için yalvarıyor. Sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk ediliyor. Sulh Ceza Hâkimliği, bu tutuklama talebini reddediyor. Savcılık tarafından tutuklama talebinin reddi kararına itiraz edilse de sonuç alınamıyor. Fail hakkında ev hapsi uygulanıyor. Daha sonrasında ise ev hapsi dahi kaldırılarak deyim yerindeyse fail elini kolunu sallayarak gezer hale geliyor. Fail ile mağdur ailesi arasında bir husumet bulunmadığı gibi iftira atmasını gerektirir bir durum söz konusu değil. Kaldı ki mağdur olayları kurgulayabilecek, iftira atabilecek yaşta da değil."

İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! Ölmek istiyorum demiş

Ankara, Doğum, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! 'Ölmek istiyorum' demiş - Son Dakika


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