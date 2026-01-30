İGSAŞ'a 'İyi Fikir Ödülü' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İGSAŞ'a 'İyi Fikir Ödülü'

30.01.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGSAŞ, dijital müşteri deneyimi projeleriyle CX Awards Turkey'de ödüllendirildi.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ, müşteri deneyimi alanında hayata geçirdiği dijital çözümlerle "CX Awards Turkey"de "İyi Fikir Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen organizasyonda, alanında uzman ve bağımsız jüri üyeleri tarafından Türkiye'nin farklı sektörlerinden projeler incelendi.

Müşteri deneyimine getirdiği yenilikçi yaklaşım ve sunduğu somut faydalarla öne çıkan 25 projenin ödüllendirildiği törende, tarım ve kimya sektöründe faaliyet gösteren İGSAŞ da "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde İyi Fikir Ödülü'nü aldı.

İGSAŞ, "Çiftçi Mobil Uygulaması" ve uygulama içerisinde yer alan yapay zeka destekli altyapısıyla doğru sulama ve gübreleme analizleri sunarak hem tarımsal verimliliği artırıyor hem de su ve kaynak kullanımında sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Uygulamada yer alan "Filiz Yapay Zeka Asistanı", uydu destekli izleme özelliği sayesinde tarlaların sağlık durumunun harita üzerinden anlık takip edilmesini mümkün kılarken, "Anlık Olarak Uzmanına Sor" modülüyle çiftçilere gerçek zamanlı danışmanlık desteği sunularak sahadaki karar alma süreçleri güçlendiriliyor.

"Sürdürülebilirliği bütüncül çözümlerle ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, tarımda sürdürülebilirliği yalnızca üretim süreçleriyle değil, çiftçinin sahadaki deneyimini iyileştiren bütüncül çözümlerle ele aldıklarını belirtti.

Ünal, "CX Awards Turkey'de aldığımız bu ödül, dijitalleşmeyi sahaya değer katan bir araç olarak konumlandıran yaklaşımımızın ve çiftçiyi merkeze alan vizyonumuzun güçlü bir göstergesi. Teknolojiyi tarımın geleceğini destekleyen somut faydalara dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş da müşteri deneyimini dijital araçlarla karmaşıklaştırmak yerine sadeleştiren çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aktaş, "Filiz Yapay Zeka Asistanı, minimum teknolojiyle maksimum fayda üretme anlayışımızın somut bir çıktısı. İyi Fikir Ödülü'ne layık görülmemiz, kullanıcıyı merkeze alan bu yaklaşımın doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İgsaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGSAŞ'a 'İyi Fikir Ödülü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:07:35. #7.11#
SON DAKİKA: İGSAŞ'a 'İyi Fikir Ödülü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.