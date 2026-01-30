İGSAŞ'a 'İyi Fikir Ödülü'

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ, müşteri deneyimi alanında hayata geçirdiği dijital çözümlerle "CX Awards Turkey"de "İyi Fikir Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen organizasyonda, alanında uzman ve bağımsız jüri üyeleri tarafından Türkiye'nin farklı sektörlerinden projeler incelendi.

Müşteri deneyimine getirdiği yenilikçi yaklaşım ve sunduğu somut faydalarla öne çıkan 25 projenin ödüllendirildiği törende, tarım ve kimya sektöründe faaliyet gösteren İGSAŞ da "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde İyi Fikir Ödülü'nü aldı.

İGSAŞ, "Çiftçi Mobil Uygulaması" ve uygulama içerisinde yer alan yapay zeka destekli altyapısıyla doğru sulama ve gübreleme analizleri sunarak hem tarımsal verimliliği artırıyor hem de su ve kaynak kullanımında sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Uygulamada yer alan "Filiz Yapay Zeka Asistanı", uydu destekli izleme özelliği sayesinde tarlaların sağlık durumunun harita üzerinden anlık takip edilmesini mümkün kılarken, "Anlık Olarak Uzmanına Sor" modülüyle çiftçilere gerçek zamanlı danışmanlık desteği sunularak sahadaki karar alma süreçleri güçlendiriliyor.

"Sürdürülebilirliği bütüncül çözümlerle ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, tarımda sürdürülebilirliği yalnızca üretim süreçleriyle değil, çiftçinin sahadaki deneyimini iyileştiren bütüncül çözümlerle ele aldıklarını belirtti.

Ünal, "CX Awards Turkey'de aldığımız bu ödül, dijitalleşmeyi sahaya değer katan bir araç olarak konumlandıran yaklaşımımızın ve çiftçiyi merkeze alan vizyonumuzun güçlü bir göstergesi. Teknolojiyi tarımın geleceğini destekleyen somut faydalara dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş da müşteri deneyimini dijital araçlarla karmaşıklaştırmak yerine sadeleştiren çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aktaş, "Filiz Yapay Zeka Asistanı, minimum teknolojiyle maksimum fayda üretme anlayışımızın somut bir çıktısı. İyi Fikir Ödülü'ne layık görülmemiz, kullanıcıyı merkeze alan bu yaklaşımın doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.