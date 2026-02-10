İhaleye Fesat Davası Devam Ediyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada ilk olarak sanıklardan "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuksuz yargılanan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Ali Haydar Topçu savunma yaptı.

Topçu, mali konularda yetkili asil üye olarak ihale komisyonlarında yer aldığını, istekli tüm firmaların açık ihalelere katılabildiğini, hiçbir şirket veya kişiye ayrıcalık tanınmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, savunmasında, hakkındaki dava konusu iki ihaleye ilişkin bilgiler verdi.

İETT'ye bağlı otobüslerin bakım ve onarım işlerinin düzenli olarak yapılabilmesi için ihaleler açıldığını, bu ihaleleri kazanan firmalara kilometre çalışmalarına göre ödeme yapıldığını anlatan Demet, "Kilometre yapmayan araçlara ödeme yapılmaz. İETT araçlarının arıza ve sefer aksaması yapması durumunda firmalara ceza uygulanır. Araç bakım ihaleleri ben göreve gelmeden önce de aynı usulle yapılırdı. İhale komisyonu da yıllardır aynı şekilde oluşturulur. Farklı ihaleye göre farklı bir ihale komisyonu oluşturulmaz." dedi.

Demet, onlarca firmanın doküman indirdiği ve teklif sunduğu ortamda ne ihale şartlarının belirli bir firmayı göstermesi ne de başvuranların haksız yere elenmesinin mümkün olamayacağını savunarak, "İhaheler perde arkasında belirli firmalara dağıtılsaydı, yaklaşık maliyet hesabı şişirilseydi, Kamu İhale Kurumu'na şikayette bulunurlardı. Teklif bilgilerinin firmalara önceden sızdırıldığı iddiası gerçek değildir." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, 7 ihalede görev aldığını, tüm işlemleri kanuna, şartnamelere ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına uygun olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanık İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, dava konusu ihalelerin komisyonlarında mali üyelik yaptığını, firmaların sunduğu belgelerin aritmetik olarak doğru olduğunu kontrol etmekle sorumlu bulunduğunu belirterek, "Katıldığım ihalelerde tüm isteklilere fırsat eşitliği sağlanmış, kamunun en yüksek menfaati gözetilmiştir. Teklifler şeffaf şekilde değerlendirilmiş, hiçbir kuruma ayrıcalık tanınmamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Avcılar Belediyesinde "yaklaşık maliyet hesaplama görevlisi" olarak çalışan Alper Çelik, belediyenin Satın Alma Birimi tarafından görevlendirildiğini, firmalardan gelen teklifleri topladığını, hiçbir firmayı tanımadığını ve irtibatının da olmadığını savundu.

Sanık Avcılar Belediyesi personeli Ersu Aşkın, belediye demirbaşlarında bulunan bakım araçlarının işlemlerini yürüttüğünü, komisyon üyesi olarak katıldığı bir ihaleye fesat karıştırdığının iddia edildiğini söyledi.

İhale saatinden önce dosyaları incelediğini, en az 3 isteklinin katılması gereken ihalede 5 istekli firmanın bulunduğunu ve söz konusu ihaleyi kanuna uygun şekilde yaptıklarını savunan Aşkın, en uygun teklif sunan firmayı belirlediklerini aktardı.

Avcılar Belediyesi Afet İşleri Başkanlığı görevlisi tutuksuz sanık Gökhan Kaymak, satın alma biriminde 2,5 aylık çalıştığı dönemde iptal edilen bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığını dile getirerek, "Bu ihaleye teklif verecek firmaların geçmişini araştırmak için EKAP kontrollerini yaptım. İhalenin iptal edildiğini dahi emniyette öğrendim. Maliyet analizi bilgisini firmalara sızdırdığım iddiası gerçek değildir, birimimizde bu gizliliğe çok önem verilirdi. Analiz çıktısı alınır, satın alma müdürüne verilir ve bilgisayardan dahi silinirdi. Görev sürem boyunca hiçbir usulsüz talimat almadım, kamunun ve milletin zararına hiçbir işlem yapmadım." ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü sanık İsmail Kurtuluş, komisyon başkanlığı yaptığı dava konusu ihalelerde işlemlerin usulüne uygun olarak yapıldığını, değerlendirmeleri yaparken takdir yetkilerinin olmadığını savundu.

Kurtuluş, ihale öncesinde sanıklardan suç örgütü üyeliğiyle suçlanan Mustafa Mutlu tarafından arandığı tespitine ilişkin soru üzerine, "İhaleden 5 ay önce tarafıma kendisinden bir telefon gelmiş, ne içindi hatırlamıyorum, gün içinde yüzlerce telefon geliyor. Bu şahsı hayatında hiç görmedim, tanımıyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar Hüseyin İnal, Aydın Deniz Çelik ve Ülkü Kaya'nın savunmasının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.