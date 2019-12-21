İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika

İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere gıda paketi hazırlandığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere gıda paketi hazırlandığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, göç yolundaki aileler için 20 bin acil yardım paketi hazırladıklarını belirtti.

İdlib bölgesinden en az 100 bin kişinin, Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere doğru göç ettiğini aktaran Tosun, aileler için çeşitli hazırlıklar da yaptıkları kaydetti.

Tosun, ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladıklarını bildirdi.

İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı

Türkiye, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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