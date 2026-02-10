İHH Sivas\'tan Ramazan Yardımı

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolisi dağıttı.

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Ramazan bereketiyle geliyor" sloganıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Derneğin ramazan yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Zileli, "Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yetimlerin yalnız olmadığını hissettirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Zileli, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve yönetime, gönüllülere, derneğe destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.