İhracat Hedefleri Yükseliyor
Ekonomi

İhracat Hedefleri Yükseliyor

İhracat Hedefleri Yükseliyor
03.01.2026 16:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026'da mal ihracatının 282 milyar doları, toplam ihracatın 410 milyar doları aşmasını hedefliyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılında mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zorlu küresel şartlara rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini belirterek, "2025 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artan ihracatımız, 26,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırmıştır. 2025 yılı ihracatımız OVP hedefimizle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Turizm gelirleri dahil 123 milyar doları aşmasını öngördüğümüz hizmet ihracatımız da ilave edildiğinde, 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının, 396 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüksek ihracat performansımıza ek olarak, 2025 yılında ithalatın öngördüğümüz değerin altında gerçekleşmesiyle, dış ticaret açığımızı 92,1 milyar dolarla hedeflediğimiz seviyeden daha olumlu bir noktaya taşıdık. Dış ticaret performansımızı önümüzdeki dönemde daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da ticaret ortaklarımızda büyümenin yüzde 2,5 oranında yukarı yönlü olması, ihracatımızı desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu olumlu gelişmeler ile cari açığımız düşük seviyelerde kalmaya devam edecek, dış finansman ihtiyacımız azalacak ve finansal istikrarımız pekişecektir. Düşük cari açık ile desteklenen enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürürken; dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Korumacılık eğilimlerinin hızla arttığı, tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının yaygınlaştığı bu zorlu küresel ortamda sergiledikleri güçlü performans için, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızı ve ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans

Son Dakika Ekonomi İhracat Hedefleri Yükseliyor - Son Dakika

