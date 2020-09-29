İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi - Son Dakika

İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı (SOP) çalışmaları kapsamındaki Uygulamalı İhracat Danışmanlığı programının dördüncü çalışma dönemi tamamlandı.

İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı (SOP) çalışmaları kapsamındaki Uygulamalı İhracat Danışmanlığı programının dördüncü çalışma dönemi tamamlandı.

Dördüncü çalışma döneminde, danışmanlık desteğinden yararlanan 20 firma için potansiyel müşterilerin tespiti, dış ticaret eğitimi ve aktif pazarlama çalışmaları yürütüldü. Bu dönem, sona yaklaşılan proje kapsamında aktif pazarlamaya başlayan firmaların bu yöndeki eksikliklerini giderdiği bir çalışma dönemi oldu. Tanıtım materyali hazırlıkları hız kazandı. Fiyatlandırma, sevkiyat gibi süreçlerdeki bilgi eksiklikleri giderildi.

Potansiyel müşterilerin tespiti

Bu faaliyet kapsamında, önceki çalışma dönemlerinde belirlenen hedef pazarlara yönelik potansiyel müşterilerin listeleri oluşturuldu. Potansiyel müşterilerin tespitinde, ürünlere ait GTIP, HS kodları, ihracat yapılacak ürünlerin ismi ya da sektörel bazdaki genel tedarikçi parametreleri kullanılarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) - Dış Ticaret Destek Merkezi tarafından sağlanan istihbarat servisi, 'trademap.org' sitesi ve danışmanlık firması tarafından sağlanan ticari istihbarat sitesi verilerinden yararlanıldı.

Her firmaya verilen 500 ile 1000 adet arasındaki potansiyel müşteri listeleri ile ilk etapta hedeflenen, bu potansiyel müşterilerle e-posta aracılığıyla iletişim kurarak, firma ve ürün tanıtımı gerçekleştirebiliyor. Operasyon, ihracat danışmanlarının yönetiminde firmaların dış ticaret personeli tarafından yürütülüyor.

Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi kapsamında, firmalara 'Dahilde İşleme Rejiminin İhracat Sırasında Kullanımı' anlatılarak, ihracatta karlılığın arttırılması ve firmalar açısından sağlayabileceği avantajlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. İşletmelerin ihracat ürünlerini elde etmesinde kullandıkları ara ve ana hammaddelerin ithalatı sırasında, ticaret politikası önlemlerine tabii tutulmaksızın gümrük muafiyetli bir şekilde ürünlerin yurda sokulması konusunda bilgi verildi.

OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği'nin beşinci çalışma döneminde, ihracatta hedef pazarlar için fiyat stratejisinin oluşturulması, ihracatta devlet destekleri, e-dış ticaret ile mikro ihracatın geliştirilmesi yönünden incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. - SAMSUN

İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi
İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi
İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, İhracat Danışmanlığı, Dış Ticaret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat yolunda potansiyel müşteriler belirlendi - Son Dakika Ekonomi

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