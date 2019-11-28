Son Dakika Haberleri: İhsangazi'de ikinci etap TOKİ çalışmaları başladı
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İhsangazi'de ikinci etap TOKİ çalışmaları başladı

6 saat önce

İhsangazi İlçesinde ikinci etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışmalarının başladığı bildirildi.

İhsangazi'de ikinci etap TOKİ çalışmaları başladı, System.String[]

İhsangazi İlçesinde ikinci etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışmalarının başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayı sonuna kadar halktan talep formu toplayacaklarını söyledi.

İlk etap TOKİ'ye ilginin oldukça yoğun olduğuna işaret eden Sağlık, "Birinci etap TOKİ konut sayısı talebi karşılamadığı için yeniden istişarede bulunuldu. Belirlediğimiz yer incelendi, 'uygundur' denildi. İlçe merkezindeki eski sanayi sitesinin olduğu bölümde yapılmasını planladığımız konutlar için talep formu toplamaktayız." dedi.

Sağlık, talep formlarını daha sonra TOKİ'ye sunacaklarını kaydetti.

Hayati Sağlık, İhsangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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