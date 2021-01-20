İhsaniye'de Alman ortaklığı ile çilek yetiştirilecek - Son Dakika

- İhsaniye'de Alman ortaklığı ile çilek yetiştirilecek

Belediye Başkanı Tunay Türkmen;

"Ekerek, biçerek, ortak vererek kazanılmayan küçük arazileri değerlendirmek, özellikle bayanlarımıza ek gelir sağlamak istiyoruz"

"Alım garantisi veren firma çilekleri dondurma ve pastane ürünlerinde kullanacak"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediye Başkanlığı, Alman menşeili bir firmayla ortaklaşa çilek ekimi projesi başlattı. Proje ile küçük dekarlı arazileri değerlendirmek ve iş sahasını genişletmek amaçlanıyor. Alım garantili olan projede çiftçiler sadece arazini ekime hazır hale getirecek, çileklerin ekimi ve ilaç dağıtımı ise firma tarafından ücretsiz karşılanacak.

"İhsaniye ilçesinde bir bütün olarak çilek üreteceğiz"

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, konuyla ilgili açıklamasında, bölgenin en büyük geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu anlattı. Bunun için bu alandaki çalışmaları her zaman desteklediklerini belirten Türkmen, "İhsaniye, Afyon'da en çok gelişen ilçelerden bir tanesidir, turizmde olsun termal de olsun tarım da olsun. Bizim dönemimizde lavanta ekimi 600 dekar oldu ve bunun imalatı da kurulacak olup birçok yerlerde festivallerde yapacağız. Bununla ilgili alım garantili firmamızda var. Bunun yanında biz bu sene çilek ekmeyi de düşündük. Bunun sebebi ile artık çiftçimiz, köylümüz alternatif çiftçilik, tarımcılık aramaktadır. Çünkü eskisi gibi arpayla buğdayla olmuyor, sulu tarıma geçtik her yer de derin kuyularımız yok kooperatifimiz zayıf, biz de bununla ilgili Alman menşeli bir firmayla istişarelere geçtik. Bununla ilgili sırf kendi mücavir alanımızda değil İhsaniye'yi bir bütün olarak düşündüğümüzde Ayazini'de, Aşağı Tandır'da, Akören mahallesinde ve şuanda da Karacaahmet köyünde de bu konu hakkında istişare ediyoruz" dedi.

"Fidelerin ekimleri firmaya ait olacak"

Vatandaşları bu konuyla ilgili bilinçlendirmek istediklerini anlatan Başkan Türkmen, "Bir dekara toplamda 6 bin 700 adet dikme fide oluyor. Bunun toplam fiyatı 0.70 kuruştan 4 bin 690 lira tutuyor. Tarlamızı süreceğiz ve firma gelecek bu tarlanın hazırlanması, naylon serme ve fide ekmesi bu fiyata dahil olacak. Bununla ilgili de ilaçlama ücreti hiçbir şekilde alınmayacak: Meyve hasat zamanı Haziran'ın ilk haftasından başlayacak ve Kasım'a kadar sürecek" diye belirtti.

"Alım garantili çilek üretimi yapılacak"

Başkan Türkmen, alım garantisi veren firmanın bu çilekleri dondurma ve pastane ürünlerinde kullanacağını belirterek şunları söyledi;

"Eğer yüksek dekar ve üretim miktarını yakalayabilirsek İhsaniye ilçemizde bunun soğuk hava deposu, işleme ve paketleme gibi bir iş sahası da kurulacak. Vatandaşımız en çok biz ne kazanacağız diye düşünecek olursa, kilosunu ilk yıl 5 TL, ikinci yıl 6,24 TL, üçüncü yıl da 7,15 TL fiyatından olacak. Yaklaşık maliyetimiz 7 bin 600 lira ve bunu 3 yıl kullanabileceğiz. Buna karşılık 2 buçuk, 3 ton arasında mahsul toplayacağız ve bu da 3 yılda 49 bin 300 lira olacak. Biraz aksaklıklar düşünürsek, 2 tonla 2 buçuk arası toplarsak da 3 yılda 40 bin lira gibi kazanç elde etmiş olacağız. Biz bunu en çok küçük 5-10 dekar arazisi olan ve ekerek, biçerek, ortak vererek kazanılmayan, özellikle bayanlarımıza ek gelir sağlamak için düşündük. Yakın bir zamanda da firma yetkilileri gelecek ve vatandaşlarımızla belirli bir liste yaptık onları da davet ederek konuyu daha çok aydınlatacağız inşallah.