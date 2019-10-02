Son Dakika Haberleri: İhsaniye'de trafikte yaya öncelikli uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

İhsaniye'de trafikte yaya öncelikli uygulaması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Ayfyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul yolları üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.

İhsaniye'de trafikte yaya öncelikli uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Ayfyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul yolları üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.


İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yayalara öncelikli yol hakkı tanımayan sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarıldı. Trafik ekipleri sürücülere ve yayalara broşürler dağıtarak uyarılarda bulunarak kurallara uyan sürücülere trafik ekipleri teşekkür etti. İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan uygulama hakkında bilgi vererek "İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildi. Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla daha önce uygulamalarımız olmuştu. Bugün de bu yönde farkındalığı artırmak amacıyla bir uygulamamız mevcut bununla ilgili bir uygulama yapıyoruz sürücülerimizin ve yayalarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla uygulama yapıyoruz. Yaya geçitlerine gelmeden önce araç sürücülerinin hızlarını azaltması gerekir ve kontrollü olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu kurala uymayanlara 488 lira ceza uygulaması mevcuttur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş
"Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhsaniye'de trafikte yaya öncelikli uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]