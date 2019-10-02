İhsaniye'de trafikte yaya öncelikli uygulaması

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Ayfyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul yolları üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.



İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yayalara öncelikli yol hakkı tanımayan sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarıldı. Trafik ekipleri sürücülere ve yayalara broşürler dağıtarak uyarılarda bulunarak kurallara uyan sürücülere trafik ekipleri teşekkür etti. İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan uygulama hakkında bilgi vererek "İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildi. Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla daha önce uygulamalarımız olmuştu. Bugün de bu yönde farkındalığı artırmak amacıyla bir uygulamamız mevcut bununla ilgili bir uygulama yapıyoruz sürücülerimizin ve yayalarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla uygulama yapıyoruz. Yaya geçitlerine gelmeden önce araç sürücülerinin hızlarını azaltması gerekir ve kontrollü olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu kurala uymayanlara 488 lira ceza uygulaması mevcuttur" dedi. - AFYONKARAHİSAR