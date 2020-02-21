İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ediliyor - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ediliyor

7 saat önce

Edirne Valiliği koordinesinde hazırlanan "Roman il eylem planı" kapsamında Edirne ili genelinde öncelikle; dezavantajlı bölgelerde yer alan ihtiyaç sahibi aileler mahalle, kıraathane ve evlerinde ziyaret edilmeye devam ediliyor.

İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ediliyor, System.String[]

Edirne Valiliği koordinesinde hazırlanan "Roman il eylem planı" kapsamında Edirne ili genelinde öncelikle; dezavantajlı bölgelerde yer alan ihtiyaç sahibi aileler mahalle, kıraathane ve evlerinde ziyaret edilmeye devam ediliyor.


Gerçekleştirilen mahalle ziyaretlerine Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Edirne SYDV Müdürü Öyküm Okuklu ve görevli ASDEP personelleri katılım sağlıyor.


Mahalle ziyaretlerinde; özellikle vatandaşların istek, talep ve şikayetleri dinlenerek yapılabilecekler hakkında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Durumu kötü ve ihtiyaç sahibi olan aileler, mahallenin önde gelenleri eşliğinde evlerinde ziyaret edilerek gerekli incelemelerde bulunuluyor.


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlarımız bulundukları yerlerde ziyaret edilmeye devam edecek. Özellikle Sosyal Hizmetler alanında olmak üzere Roman Vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, temel sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması ve refahın arttırılması amacıyla fikir alışverişinde ve yönlendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde; "Aile İçi İletişim, Madde Bağımlılığı ve Bakanlığımızın Alo 183 hattı hizmet modelleri" konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. İstek ve taleplerini dinledik. Yapılabilecekler hakkında gerekli çalışmaları başlattık. Bizleri mahallelerinde kabul eden, evlerinin ve işletmelerinin kapılarını bizlere açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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