II. Kanaat Döneminin İlk İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı Yapıldı

04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 14:00'te Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya 20 İlçe Millî Eğitim Müdürü katıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat döneminin değerlendirilmesi ile başlanan toplantıda "2023 Eğitim Vizyonu ve Bu Çerçevede Yürütülen ve Yürütülmesi Planlanan Çalışmalar, Sıfır Atık Projesi, Ortaöğretim Kayıt Alanı İşlemleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Taşımalı Eğitim, Yatırımlar, Yapım Aşamasında Ve Yapımı Tamamlanmış Olan Okulların Son Durumları" görüşüldü.

BALIKESİR'İN GELECEK VİZYONUNU DA ŞEKİLLENDİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Balıkesir'in gelecek vizyonunu da şekillendirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade den İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "İkinci kanaat döneminde de hem akademik başarı anlamında hem de sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler anlamında çok daha başarılı bir Balıkesir'e ulaşacağız." dedi.

Toplantı, BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri ile ilgili çalışma takvimlerinin oluşturulması ile sona erdi.