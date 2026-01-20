İİB, 2025'te İhracatı Yüzde 5,7 Arttırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2025'te bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,7 artırarak 12 milyar 732 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle geçen yıl 198 ülkeye 12 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,4 oldu.

İİB, aralık ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,7'lik artışla 1 milyar 295 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 7,7 arttı

İİB, geçen yıl değer bazında en fazla ihracatı 773 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirirken, bu ülkeye en fazla satışı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü ile gemi, yat ve hizmetleri yaptı.

ABD'yi değer bazında Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

Irak'a ihracatta en fazla ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a kağıt ve karton ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden şeker ve şeker mamulleri alt sektörü, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 3 milyar 301 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

Geçen yıl, İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 3 milyar 856 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı.

Onu, 3 milyar 743 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2 milyar 244 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 341 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yaklaşık 729 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 627 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 344 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

"Ülke grupları bazında, önemli artışlara imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, 2025'i yüzde 5,7 artışla tamamlayarak, iyi bir yıllık ihracat rakamına ulaştığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarına detaylı bakarsak, ülke grupları bazında, önemli artışlara imza attık." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla AB ülkelerine 3 milyar 301 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 13,7 artışla 1 milyar 464 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydeden Özkan, "Afrika ülkelerine yüzde 4,8 artışla 1 milyar 279 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 5,1 artışla 1 milyar 58 milyon dolar, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerine yüzde 15,2 artışla 909 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İstanbul ihracatçıları, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleriyle 2025 yılını yoğun bir şekilde geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, geçen yıl İİB'in yaptığı çalışmalara yönelik bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yeni yılda, dünya ticaretinden daha fazla pay almayı, hedef pazarlarımızda ürünlerimizi tanıtıcı etkinlikler, organizasyonlar yapmayı planlamaktayız. Sürdürülebilir, katma değerli üretimi önceleyen bir büyüme stratejisini esas alacağız. 2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren çeşitli ülkelere yapmayı planladığımız fuar ve heyet faaliyetlerinin çalışmalarına başladık, üyelerimizle sık sık bir araya gelerek sektörün istek ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yapmayı sürdüreceğiz."