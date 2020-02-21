İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Adıyaman'da, 4 katlı bir binanın 2. Katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Adıyaman'da, 4 katlı bir binanın 2. Katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde 4 katlı bir binanın 2.katında Ramazan Bozkurt'a ait dairede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen Mehmet Bozkurt isimli kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ramazan Bozkurt, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
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