IKBY'de sağlık personelleri grevde - Son Dakika

IKBY'de sağlık personelleri grevde

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir aydan fazladır maaşlarını alamayan sağlık personelleri grev başlattı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir aydan fazladır maaşlarını alamayan sağlık personelleri grev başlattı.

Bağdat ile Erbil arasındaki petrol geliri nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden 40 gündür maaşlarını alamayan Süleymaniye kentinde sağlık personelleri grev başlattı. Süleymaniye Sağlık Sendikası Başkanı Havjin Ömer yaptığı açıklamada Süleymaniye, Halepçe Raperin ve Germiyan bölgelerindeki birçok sayıda sağlık personelinin maaşlarının gecikmesi nedeniyle grev başlattıklarını söyledi.

IKBY'de korona vakalarının büyük ölçüde artış gösterdiği bir dönemde başlatılan grevin sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyuluyor.

Mart ayından bu yana toplam 2 bin 5 korona vakasının kaydedildiği IKBY'de 38 kişi yaşamını yitirdi. - ERBİL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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