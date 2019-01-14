Ikby'deki İranlı Mahkumlar Ülkelerine Gönderilecek
13 dakika önce
İran'ın Erbil Başkonsolosu Murteza Ebadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli nedenlerle hapis cezası alan İranlı mahkumların ülkelerine gönderileceğini belirtti.
İran
'ın Erbil
Başkonsolosu Murteza Ebadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nde (IKBY) çeşitli nedenlerle hapis cezası alan İranlı mahkumların ülkelerine gönderileceğini belirtti.
IKBY'deki cezaevlerinde yaklaşık 100 İran vatandaşının bulunduğunu aktaran Ebadi, "Bazıları cezalarını tamamlamak üzere. Bunlar yakında serbest kalacak ve İran'a gönderilecek. Yerel mahkemelerin verdiği karar kesindir. Bu nedenle mahkumiyeti devam eden İranlılar da kalan cezalarını ülkelerinde çekecek." dedi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre Ebadi, İranlı mahkumların bazılarının uyuşturucu kullanımı nedeniyle ceza aldığını vurguladı.
Ebadi, iki yıl önce de 140 İranlı hükümlünün cezalarını tamamlamak üzere IKBY'den İran'a gönderildiğini hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:00 Kaynak: AA
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