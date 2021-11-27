IKBY Dış İlişkiler Dairesine saldıran kişi öldürüldü - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesine girmeye çalışarak korumalara saldıran kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Erbil Polis Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, akşam saat 18.00'da bir kişinin IKBY Dış İlişkiler Dairesine girmeye çalıştığı ve korumalara saldırdığı belirtildi.

Korumaların karşılık vermesi üzerine söz konusu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis güçlerinin olay yerine ulaştığı ve ölen kişinin cesedinin de adli tıpa nakledildiği kaydedildi.

IKBY'den saldırının detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.