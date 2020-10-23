İki aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki, Turgutalp Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde dün 18.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Kezban Özel (20) yönetimindeki 16 KBE 20 plakalı otomobil, sokaktan kavşağa giren sürücü Vehbi Duru (57) idaresindeki 16 KND 15 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kezban Özel, hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı Özel'i ambulansla hastaneye kaldırdı.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.