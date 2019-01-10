Son Dakika Haberleri: İki Çocuğu, Annesi ve Kardeşleri Onu Arıyor: 'Mary Jane' Canan 8 Aydır Kayıp

İki Çocuğu, Annesi ve Kardeşleri Onu Arıyor: 'Mary Jane' Canan 8 Aydır Kayıp

1 saat önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Canning Town'da annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan 39 yaşındaki Canan Mustafa'dan 6 Mayıs'tan beri haber alınamıyor.

İki Çocuğu, Annesi ve Kardeşleri Onu Arıyor: 'Mary Jane' Canan 8 Aydır Kayıp, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Canning Town'da annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan 39 yaşındaki Canan Mustafa'dan 6 Mayıs'tan beri haber alınamıyor. Ailesi ve polisin bütün aramalarına karşın izine rastlanmayan Canan Mustafa'yı gören ya da yerini bilenlerin 101 numaralı 'Kayıp Aranıyor' hattını aramalarını istendi.

ANNEM 8 AYDIR KAPIDA ONU BEKLİYOR

Kardeşi Meryem Mustafa, Canan'ın çevresinde 'Mary Jane', 'MJ' ya da 'Jan' ismiyle de tanındığını, anneleri Şerife Mustafa'nın 8 aydır kapıda kardeşinin gelmesini beklediğini belirterek şunları söyledi: "Canan'ı bulmak için yüzlerce poster bastırıp çevreye astık. Sosyal medyada 'Lets find Mary Jane Mustafa' başlıklı bir grup kurduk. Bu grup 4 bin takipçiye ulaştı. Basında, Canan'ı aradığımıza ilişkin pek çok haber ve ilan yayınlandı. Ne yazık ki şimdiye kadar izine rastlamadık. Çok üzgünüz."

YAŞAMINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Kardeşi Sükan Mustafa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kardeşinin yaşamından endişe ettiğini belirterek bulunması için toplumdan yardım istedi.

Kıbrıslı Mustafa ailesi, Canan'ı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına 07983 740 302'yi ya da 101 numaralı 'Kayıp Aranıyor' hattını aramalarını istedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:25 

Meryem, Londra, 6 Mayıs, Mary Jane, Güncel
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