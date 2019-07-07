Son Dakika Haberleri: İki çocuk, girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapıldı
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İki çocuk, girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapıldı

22 dakika önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun oynamaya gittikleri parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı.

İki çocuk, girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapıldı, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun oynamaya gittikleri parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. 
Olay, saat 16.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda meydana geldi. Komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, oyun oynamak için parka gitti. Bir süre sonra parktaki süs havuzuna giren iki çocuk, elektrik akımına kapıldı. Parkın yanındaki kahvede oturanlar, iki çocuğun hareketsiz yattığını görünce havuza gitti. Önce sigortayı kapatan kişiler, daha sonra Yağmur ve Emir Kaan'ı alıp, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan Yağmur Ceylan'ın çok su yuttuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
Emir Kaan, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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