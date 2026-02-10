İki Doktor, Usulsüz Ücret Talebiyle Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu" belirtildi.

"Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan G.Ö. ve C.G. isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiklerinin belirlendiği" ifade edilen açıklamada, "Şüpheliler rüşvet suçundan 10 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" bilgisi paylaşıldı."

"Süreç 14 Kasım 2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatıldı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de yaptığı açıklamada, "İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Üsküdar'da bir kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatıldığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14 Kasım 2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz."