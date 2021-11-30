İki gündür aranan kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika

İki gündür aranan kişinin cesedi bulundu (2)

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu. Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, Söğütlügöl köyünde tarla sürmeye gittiğini belirterek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) ikametine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü park halinde buldu. İncelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber gittiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında, Göl'ün cesedine ulaşıldı. Ceset, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başından tabancayla vurulup çalılıklara saklanmış Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Tekin Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e gittiği görülen bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, Göl ile traktörde B.Y'nin bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı B.Y'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, maktulle Söğütlügöl'e geldiklerini, burada Göl'ü tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, cesedini ise traktörü park ettikleri yerin yakınlarındaki çalılıklara sakladığını anlattığı öne sürüldü. B.Y'nin söylediği yerde bulunan ceset, otopsi için önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B.Y'nin şüphe çekmemek için arama çalışmalarına katıldığı da öğrenildi.

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