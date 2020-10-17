'İki hareketle boğazına cisim kaçan çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz' - Son Dakika

YÜZ yüze eğitime başlayan özellikle ilköğretim çağı çocuklarının okullarda yaşayabileceği kazalarda ilkyardım bilgisi almış olan öğretmen ya da veliler, hayat kurtarabilir. Geçen yıl şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak ölümüne neden olan 2 öğrenciyi hatırlatan Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuklarda en sık soluk borusuna yabancı cisim kaçması sonucu boğulma durumunun yaşandığını belirterek, "Heimlich manevrası yaparak iki harekette hayat kurtarabilirsiniz" dedi.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır uzaktan eğitim alan anaokulu ile 1'inci sınıflar 21 Eylül'de, ikinci aşamada ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başladı. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan özellikle ilköğretim çağı çocukların okullarda yaşayabileceği kazalar da akıllara geldi. Bu noktada veli ve öğretmenlere görev düştüğünü hatırlatan Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, yaşanabilen olumsuz durumlar ile buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı anlattı.

'BASİT TIKANIKLARIN YÜZDE YÜZÜ KURTARILABİLİR'Gerek okullarda gerekse evlerde en çok karşılaşılan vakanın soluk borusuna yabancı cisim kaçması olduğunu belirten ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuğun nefes alamayacağı için tam tıkanma vakalarında boğulma görülebileceğini aktardı. Burada yapılacak müdahalenin 'Heimlich manevrası' olduğunu söyleyen Küçükgül, "İlkyardım eğitiminiz varsa Heimlich manevrası ile yapacağınız iki harekette çocuğu kurtarabilirsiniz. Hem öğretmenlerimiz hem annelerimiz temel ilk yardım bilgisini alırlarsa başa gelebilecek bir kazada basit bir müdahaleyle hayat kurtarılabilir. Bu da kazaların sonucunda sakat kalmaları ve ölümleri en aza indirecektir. Ölümlerin çoğu ilk yardımla durdurulabilir. Basit bir tıkanıklık vakasında yüzde yüz hepsini kurtarabilirsiniz" dedi.HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?Küçükgül, Heimlich manevrasını şöyle anlattı: "Tam tıkanma durumunda çocuk, boğuluyormuş gibi ellerini boğazına götürür, nefes alamaz. Sorduğumuz soruya da cevap veremez, konuşamaz ve morarır. İşte bu durumu fark edip 'boğuluyor musun' dediğinizde cevap veremiyorsa, evet boğulduğunu anlarsınız. O anda çocuğu sırtı size dönük bir şekilde kendinizi yaklaştırıp öne doğru hafif eğdirerek bir elinizde çocuğu çenesinden kavrarsınız. Diğer elinizle çocuğun iki kürek kemiğinin ortasına elinizin topuğuyla kaydırarak yukarı doğru 5 kere sırt vuruşu yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra çocuğu yine aynı pozisyonda tutup göbek deliği ile göğüs çukurunun ortasına iki elinizi birleştirip yukarı ve ileri doğru 5 kere karın basısını yaparsınız. 5 karın basısı, 5 sırt vuruşunu dönüşümlü olarak devam ettirdiğinizde cisim dışarı fırlayacak, çocuğun nefes yolu açılacak ve çocuk kurtarılacaktır."'BURUN KANAMASI 5 DAKİKALIK BASI İLE DURDUABİLİR'Yine en sık rastlanan burun kanaması durumunda yapılması gerekenleri aktaran Küçükgül, "Beden eğitimi dersinde çocuğun burnuna top çarpar ve burnu kanayabilir. Burun kanamasında çocuğu sakinleştirip öncelikle dik bir vaziyette oturur duruma getirmeliyiz. Daha sonra başını hafifçe öne eğip burun kanallarına 5 dakika baskı uygulamalısınız. Bu şekilde burun kanaması duracaktır. Bazen de kahvaltı yapmadan gelen çocuklarda kan şekerinin düşmesi sonucu bayılma gibi durumlarla karşılaşabilir. Çocuk kendini kötü hissederse bir küp şekeri bir bardak su veya meyve suyuna katıp içirilerek bu durumdan kurtarılabilir. Kafaya alınan darbe, yüksek bir yerden düşme, başını çarpma gibi vakalarda ise çocukta mide bulantısı, baş dönmesi gibi durumlar varsa, kendini kötü hissediyorsa muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinde fayda var" diye konuştu.'YANLIŞ UYGULAMALAR ÖLDÜREBİLİR'Bilgisiz, kulaktan dolma, eğitimi alınmadan yapılan müdahalelerin ölümle sonuçlandığının altını çizen Küçükgül, şu örnekleri verdi: "Okul kantinlerinde gördüğümüz şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan iki çocuk hayatını kaybetti. Yine çocuk 1 lira madeni para yutuyor. Annesi ve teyzesi nasıl müdahale edeceğini bilemiyor. Teyzesi elektrik süpürgesi getiriyor, çocuğun ağzına elektrikli süpürge tutuyorlar. Elektrik süpürgesi ciğerlerdeki bütün havayı çekince çocuğun ciğerleri patlıyor ve hayatını kaybediyor. Bunları önleyebilmemiz çok basit aslında. O yüzden ilk yardım eğitimlerini almaları gerekiyor. Bu durumlarda yapılacak müdahale yine Heimlich manevrasıdır."İKİ ÇOCUĞU İÇİN İLKYARDIM EĞİTİMİ ALIYOR

Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi'nde 7 ve 1 yaşındaki iki çocuğu için ilkyardım dersi alan kursiyerlerden Hakan Üregin, "Çocuğum Azra Üregin 7 yaşında 2'nci sınıfa başladı. Onun için ilk yardım eğitimi alıyorum. 1 yaşında da bir bebeğim var. Onlarla alakalı boğazlarına herhangi bir şey takıldığında, kaza geçirdiklerinde, yanık oluştuğunda etrafımızda duyduğumuz yanlış müdahaleler yerine doğru uygulamada bulunabilmek için biz bunun dersini almaya buraya geldik. Çok başarılı ve iyi anlatıyor hocamız. Uygulamalı olduğu zaman daha iyi anlıyoruz. Sadece kitaptan okumayla anlaşılmıyor. Uygulamalı daha iyi öğreniyoruz" dedi.