KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KIZILELMA\'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk
Haber Videosu

Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.

Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) yaptı.

İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine olanak tanıyor.

HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte Bayraktar KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.

Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekat süreçleri yakından takip edildi. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekat yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.

29 KASIM'DAKİ TESTTE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım'da gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran Bayraktar KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında, "Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!" ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kızılelma, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Memleketin Şerefli Evlâtları ; Allah(c.c)Sizleri Korusun. 170 8 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    amin 78 7
    sehmus fatih sehmus fatih:
    kira 30 Bim asgari ücret 22 Bin allah korusun 23 60
    1234 1234:
    büyük atatürk boşuna dememiş istikbal göklerdedir diye 3 3
  • Sultan Dagli Sultan Dagli:
    CEHUPE liler Görmesin Baslarlar kötülemeye 78 38 Yanıtla
    Sk 06 Sk 06:
    ak yalama konuştu 13 21
    Szka788304 Szka788304:
    skkafalı acaba bunları görünce neden etkilenmiyorsun içine bir şey kaçmış olabilir mi? 3 1
    Solo Türk Solo Türk:
    Geç kaldın hemen çevir devletin başarısını siyasete. Bi utanmadınız sınıfcılıktan ayrışmaktan pastanın tatlı yerini yemeye doymamaktan. 1 0
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    CHP sempatizaniyim. Ama vatan için iyiye iyi diyebilecek kadar fanatik değilim. yapanlardan Allah razı olsun. aynı şekilde her partiyi destekleyenlerin de objektif olabilmelerini dilerim. vatan 1 tane. yapılan iyi iş ise taktir edilmelidir. bu işler parti üstüdür. 87 6 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    madem bunlar var o zaman neden gidip de 4 milyar euro verip falcoon uçakları alıyoruz?? Nu milli servete zarar değil midir?? 27 33 Yanıtla
    hu987321654da hu987321654da:
    onlar farklı hizmette kullanılmakta. hepsini savunma ve saldırı alanında değişik görevleri var 27 8
    ***145357*** ***145357***:
    anlaman için ileri seviye lvl atlaman lazım oda zor kardeşim 3cu duyan savaşı çıkınca anlarsın da geç olur 13 2
    burhan kıraç burhan kıraç:
    at gözlüğü takmış troller cevap veremez....Yahu madem öylede Ülke sınırların 2 günde düşen İHALAr nasıl olurda Ankara göbeğine kadar gelebiliyor.. ya o iha da bomba olsa vs .... halk buluyor boşluk alanda şaka gibi ya :)) 1 3
  • John Edward John Edward:
    allah daha iyisini yaptirsin insallah 45 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken ziyaret Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
DMM’den “MHRS randevusu iptaline para cezası“ iddialarına yanıt DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı Tartıştığı babasını karnından bıçakladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı 38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
Bakan Yerlikaya duyurdu 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

15:17
7 ay içinde ikinci acı Serkan Keskin’in babası hayatını kaybetti
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti
15:16
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
14:46
Özel’in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
14:27
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor
13:34
Bakan Bolat’tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı
13:14
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti
12:49
Katliam gibi kazada kahreden detay Meğer o gün izinliymiş
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş
12:30
“The Bacım“ lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
"The Bacım" lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 16:06:39. #7.11#
SON DAKİKA: KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.