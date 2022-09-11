İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi

11.09.2022 14:13
İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi

ORDU'nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti. Ağabeyinin vefat haberine dayanamayan Muzaffer Özdemir de (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Aynı gün 1 saat arayla vefat eden ağabey ile kardeşi yan yana toprağa verildi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir, dün saat 08.00 evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sami Özdemir'in acı haberi, özel bir hastanede KOAH tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir'e verildi. Ağabeyinin vefatını öğrenen Özdemir de saat 09.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden kardeşler için Ulubey ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bugün öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.


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Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti
Kaynak: DHA

Muzaffer Özdemir, Sami Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

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