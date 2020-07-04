İki köy ve 4 evin karantinaya alındığı Kağızman'da maskesiz dolaşmak yasaklandı - Son Dakika

Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Kars 'ın Kağızman ilçesinde, 2 köy ve bir mahalledeki 4 evin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından ilçede maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan