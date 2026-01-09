İki Kule: Bir Rüya Tiyatrosu - Son Dakika
İki Kule: Bir Rüya Tiyatrosu

09.01.2026 11:21
Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nden esinlenen oyun, multimedya ile masal anlatımı sunacak.

Kız Kulesi ve Galata Kulesi efsanesinden yola çıkan "İki Kule Bir Rüya" oyunu, masal anlatımını multimedya ve mapping teknolojisiyle bir araya getirerek tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, çok uzak diyarlarda, iyi yürekli bir padişahın dileğiyle başlayan ve İstanbul Boğazı'nın ortasında yükselen gizemli bir kule etrafında şekillenen bir masalı konu alıyor.

Görsel tasarım ve yönetmenliği Hakan Yılmaz imzası taşıyan oyunu Özgür Özgülgün kaleme aldı. Özgülgün'ün rol aldığı oyunun müziklerini Gürcan Ersoy besteledi, sanat yönetmenliğini İsmail Erdoğan, yapımcılığını ise Kerem Yılmaz üstlendi.

Özgülgün, oyuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak kitap olarak tasarlandığını, daha sonra multimedya destekli anlatıcı formatında tiyatro sahnesine uyarlandığını söyledi.

"11 Ocak'ta ilk kez seyirciyle buluşacak"

Oyunda bir hayalet perde kurgulandığını belirten Özgülgün, şöyle konuştu:

"Kültür yollarında da çalışan Hakan Yılmaz bununla ilgili çok güzel çalıştı. Ortaya keyifli bir şey çıktı. Biz de çok heyecanlıyız. 11 Ocak'ta ilk kez seyirciyle buluşacak. Bilet satışlarımız çok iyiymiş. Bu beni çok mutlu etti. Tabii o AKM'nin bereketinden kaynaklı bir şey. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nin öğrencilere ücretsiz olarak sunulması, yapıların restore edilerek çocukların ziyaret edebileceği alanlara dönüştürülmesi ve bu sayede şehir dışından ya da yurt dışından gelen misafirlerin çocuklarla birlikte gezip canlı olarak tanıklık edebileceği iki simgesel yapının hikayesini anlatıyoruz. Bizim sözümüz perde açılana kadar, perde açıldıktan sonra artık son söz seyircimizin olacak."

Bu teknolojik yaklaşımın yeni kuşak izleyiciyi tiyatroya çektiğini aktaran Özgülgün, multimedya ve mapping uygulamalarının geleneksel Türk tiyatrosunun anlatı motifiyle bir araya getirildiğini dile getirdi.

Oyunun sonraki çalışmalar için de referans olabileceğine değinen Özgülgün, "Bir yerden bir yere dekor taşımak günümüz koşullarında çok pahalı. Bu da ister istemez genç seyircilerimize ve koltuğa yansıyor. Onu düşürmek adına arkada, hem teknolojik, zamanın ruhunun dekore edilmesi hem de anlatı kültürüyle çocukları buluşturmak çok mantıklı bir proje gibi geldi." şeklinde konuştu.

"Ebeveynler yaşadığımız coğrafyaya uygun bir hikayenin efsaneleşmiş şeklini görecek"

Geleneksel Türk masal başlangıçlarında olduğu gibi "Evvel zaman içinde..." ile zenginleştirilmiş bir dil kullanıldığını aktaran Özgülgün, şunları kaydetti:

"Vakti zamanında çok uzak bir diyarda bir padişah yaşarmış. Bu padişahın, ortasından deniz geçen yedi tepeli bir kenti varmış. Padişahın da çok kıymetli halka karşı davranışları varmış. Çok yufka yürekliymiş. Herkese iyi davranırmış. İnsanların ihtiyaçlarına koşarmış. Padişah halkını sevdiği gibi halk da padişahı severmiş. Bir gün kız çocuğu olmadığı için yalvarmış Allah'a. 'Bir kız çocuğum olur mu?' demiş. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları, yıllar mevsimleri kovalamış. Hanımefendinin bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Buradan hikayemiz başlamış. Bakalım nasıl bir sonla bitmiş. Onu da sürpriz yapalım ama çocuklar bu dili çok sevecek diye düşünüyorum. Çünkü onların izlediği çizgi filmlere baktığımız zaman, Rafadan Tayfa'nın Göbekli Tepe, Kapadokya'sı çok ilgi uyandırıyor. TRT Çocuk bu işi çok çok iyi yapıyor. Biz de onun sahneye canlı aktarılmış şeklini tiyatroda denedik. Farklı disiplinlerle çocukların karşısında olacağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Umarım geri dönüşleri çok iyi olur."

Özgülgün hem çocukların hem de ebeveynlerin oyundan keyif alacağının altını çizerek, "Çok uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptığım için haliyle çocukları buraya, ebeveynleri getiriyor. Ebeveynler yaşadığımız coğrafyaya uygun bir hikayenin efsaneleşmiş şeklini görecek. Genellikle biz tiyatroculara 'Neden günümüze ait, Türk toplumuna ait bir oyununuz, hikayeniz yok? Yabancı kahramanlara özendiriyorsunuz. Onlar da farklı arayışlara giriyor tablette, cep telefonunda ya da masaüstü bilgisayarlarında.' eleştirileri gelir. Biz kendi kültürümüzle yoğrulmuş hikayeyi (oyunda) multimedya destekli ve mapping yani hayalet perdeyle aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Multimedya destekli hikaye anlatımı serisinin ilk temsili olan "İki Kule: Bir Rüya", 11, 18 ve 25 Ocak ile 1 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Kaynak: AA

İki Kule: Bir Rüya Tiyatrosu
