İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı - Son Dakika

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Girne ve Turgut Özal mahallelerini birbirine bağlayan 1400 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki Ahmet Aydın caddesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Girne ve Turgut Özal mahallelerini birbirine bağlayan 1400 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki Ahmet Aydın caddesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Halkın mağduriyet yaşadığı Girne ve Turgut Özal Mahallelerimizi bir birine bağlayan 1400 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki Caddemizde zemin güçlendirme çalışmalarımızdan sonra birinci etap kısmına astar atıldı. Allah'ın izniyle astar çalışmalarımızın tamamlanmasıyla caddemize sathi asfalt sermeye başlayacağız. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:09 Kaynak: İHA
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