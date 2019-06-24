Son Dakika Haberleri: İki motosiklet art arda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki motosiklet art arda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oğuz Özcay (31), hayatını kaybetti.

İki motosiklet art arda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oğuz Özcay (31), hayatını kaybetti. Arkadan gelen motosikletin sürücüsü  Ramazan Tatar da Özcay'a çarpmamak isterken, aracının devrilmesiyle yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmir- İstanbul yolu Işıkkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kemalpaşa yönüne giden Oğuz Öcay, 07 JE 752 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet devrilip, metrelerce sürüklendi. Arkadan gelen Ramazan Tatar da 35 LFU 72 plakalı motosikletiyle Öcay'a çarpmamak için çabalarken, kontrolü yitirdi. Tatar'ın motosikleti de devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öcay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tatar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
ramazan tatar, tatar, bornova, izmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki motosiklet art arda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]