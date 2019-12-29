İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde, Selami Polat idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Özlem Yılmaz , Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:55 Kaynak: AA
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