Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

1 saat önce

İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü Çarpışan otomobillerden birisi metrelerce takla atarak durabildi Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandıDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
Çarpışan otomobillerden birisi metrelerce takla atarak durabildi
Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı
DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birisi çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak taklalar atıp karşı şeride geçip kaldırımda ters durabildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi İsmailler Mahallesi, Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ Kavşağında yaşanan kazada, Ali Deda idaresindeki 20 ABF 673 plakalı otomobil, kavşakta Çetin Çilbirci yönetimindeki 20 NK 353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 20 NK 353 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip kaldırımda ters bir şekilde durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Çilbirci ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılar ardından olay yerinde hazır bekleyen ambulanslar ile Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobiller ise hurdaya döndü. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü! Tarlada 2-3 liradan satılıyor
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]