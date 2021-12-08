Son dakika haberi! İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

OSMANİYE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Elif Akkaya (61) hayatını kaybederken, 1'i asker, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Veli Çil (22) yönetimindeki 06 FA 4627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen Ahmet Akkaya (60) yönetimindeki 46 LM 649 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 46 LM 649 plakalı araçta bulunan Elif Akkaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücüler Ahmet Akkaya ve Veli Çil ise ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.