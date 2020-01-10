İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha - Son Dakika

İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun olayına karışan 7 kişi daha Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun olayına karışan 7 kişi daha Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.'dan bir süre haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu. İki kardeş 6 Ocak'ta Mardin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


İkinci dalga operasyonda 5 kişi daha tutuklandı


Gündüz Mahallesi'nde meydana gelen hayvan alım satımı ile dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Mardin'de 7 ayrı adrese daha eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda olayın şüphelileri olarak tespit edilen R.A., İ.A., Ş.A., S.A., Ş.A., E.A. ve Y.A. isimli şahıslar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen toplam 7 şüpheliden İ.A. ve Y.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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