İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar - Son Dakika

İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar

30.12.2020 11:59
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar, System.String[]

SON günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında yoğunluk oluştu.

SON  günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında yoğunluk oluştu. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Ancak bu tip araçların patlayan hava yastıklarının maliyet nedeniyle değiştirilmeyip, çocuk bezi, zıbın, köpük gibi malzemelerle doldurulduğu görüldü. İstanbul'da özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik de  satmak için aldığı aracın, ekspertiz kontrolünde hava yastıklarının yerinde sünger ve bez parçaları olduğunu öğrenerek uyarılarda bulundu.

Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de,  "Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor" dedi.

"EKSPER KONTROLÜNDE HAVA YASTIĞI YERİNE SÜNGER ÇIKTI"

10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik, "Ben bir galeri sahibiyim. Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım. O kadar detayına inmedim. Ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu. Eksperde airbagler yerine sünger çıktı. Yani ben bir galeri sahibi olarak, ben bile kandırıldım. Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Hava yastığı yerine sünger çıktı. Ben arkadaşım diye bakmadan aldım, satarım diye.  Ama öyle olmadı. Herkes bu mağduriyeti yaşayabilir. İnsanların bunu kendi kendine anlaması mümkün değil. Ekspere sokmadan araç alınmasını önermiyorum" diye konuştu.

"BU TÜR PROBLEMLERİ ARACI EKSPERTİZE SOKMADAN ANLAYAMAZSINIZ"

Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de, ikinci el araç piyasasında artış yaşandığını ancak araç satın alırken çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Demir, "İkinci el piyasasında çok fazla hareketlilik var şu an, rağbet yüksek. Ama siz buna güvenip herhangi bir araç alamazsınız. Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Çünkü kazaya karışıp karışmadığını sözlü olarak bilgi alabilirsiniz ama biz ne kadar büyük bir kazaya karışmış, herhangi bir hava yastığı açmış mı açmamış mı bunu kontrol ediyoruz. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. Bu tür durumları araçları ekspertize sokmadan anlayamazsınız. Ailenizle de yolculuk ediyor olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor" dedi.

"MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN YAPIYORLAR"

12 yıldır otomobil bakım servisinde usta olarak çalışan Ertan Artan, "Son dönemde bunlarla çok sık karşılaşır olduk. Bunlar kesinlikle maliyetli işler. Bu hava yastıklarını yaptırmadan önce bezlerle doldurmalarının sebebi kesinlikle maliyeti düşürmek. Hemen hemen yarı fiyatı kadar oynuyor. Diyelim 100 lira Airbag ama bu dolandırıcılar 50 liraya yaptırıyorlar. Maliyeti düşüreceğim diye insanların canıyla oynuyorlar" diye konuştu.


İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar
İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar

Mustafa Çelik, Otomobil, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi... Hava yastığı yerine bez ve sünger koyuyorlar - Son Dakika


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