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İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor - Son Dakika

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

14.09.2021 10:41
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor, System.String[]

50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı.

50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı.

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde ikinci el eşya satan esnaf ve spotçular, hazırlıklarını tamamladı ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. Ürün çeşitliği ile hesaplı eşyalar ile öğrenciler beklediklerini söyleyen spotçu Mehmet Koca, "Şuanda öğrencilerin gelişini sabırla bekliyoruz. Pandemi ile baya mağdur kaldık, dükkan kiraları falan bizleri zorladı. Eşyalarımız ve ürün çeşitliliğimiz fazla. Çekyat, koltuk, baza, halı öğrencinin alabileceği her şey var. Bizler şuanda öğrencileri çarşımıza davet ediyoruz. Hesaplı cüzi miktarlarda ürünlerimiz ile onlara yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Öğrencilerin hesabına göre ürün bulabileceklerinden bahseden spotçu Mehmet Kurt, "Şu anda öğrenciler gelmeye başladılar ve bir hareketlilik yaşamaya başladık. Durumlarımız geçtiğimiz yıllara göre daha iyi hareketlenme oldu. Mini buzdolaplarımız 700 lira, çamaşır makinaları 700-800 lira, elektrikli süpürgeler 100-150 lira, oturma grupları 150-600 lira arasında tutarak öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlar hesaplarına göre ürün bulabilirler" diye konuştu.

Hazırlıkları tamamladıklarını ve öğrencileri beklediklerini ifade eden sportçu Hüseyin Kıyak, "Öğrencilerin gelmesi ile birlikte işlerde bir hareketlilik başladı. Bizde öğrenciler için hazırlıklarımızı yaptık ve baza, yatak, çekyat, koltuk, buzdolabı hazırlıklarımızı yaptık ve öğrencilerin gelmesi ile tam tekmil evlerini kuracağız inşallah. Geçtiğimiz sene hiç işimiz olmadı ancak bu sene için umutluyuz. Çarşımızda baza-yatak 350-750 lira arasında, buzdolapları 500-800 liraya, çamaşır makinaları 500-800 arası, çekyatlar 150-500 lira arasında, ocaklar ise 150 liradan satışımız oluyor" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

Mehmet Koca, Üniversite, Kütahya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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