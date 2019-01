İkinci Yarıya İyi Başlamak, Seri Yakalamak İstiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, ligin ikinci yarısına iyi başlayarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, ligin ikinci yarısına iyi başlayarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.



İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Hutchinson, "Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. En önemlisi, yaptığımız işin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, inişli çıkışlı bir ilk yarı geçti, istikrar yakalayamadık, istediğimiz noktaya gelemedik. Sıkı çalışıp ligin ikinci yarısına iyi başlamak ve seri yakalamak istiyoruz. Şampiyon olabilmeniz için sezonun belirli bir noktasında galibiyet serisi oluşturmanız gerek. Kendi kalitemize odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.



Takım içinde herhangi bir sorunun bulunmadığının altını çizen Hutchinson, "Aramızda birçok defa konuştuk ama ilişkiler anlamında herhangi bir problem yok. Bu ilişkiler ağını gayet iyi oluşturduk ama sahada işlerin istediğimiz gibi gitmediği açık bir şekilde ortada. Geçmiş sezonlar gibi değil. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Profesyonel oyuncularız, görevlerimizi biliyoruz. Bu durumu tersine çevirmek için ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.



Burak Yılmaz yorumu



Atiba Hutchinson, yeni transfer Burak Yılmaz'ın kendini kanıtlamış önemli bir isim olduğunu ifade ederek, "Burak Yılmaz kariyeri boyunca oynadığı her takıma çok ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Gol özelliği çok yüksek, bize karşı oynadığında da bunu görmüştüm. Doğru koşuları yapan, golü koklayan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.



Larin'i Beşiktaş'a önerdiğinin hatırlatılması üzerine ise Hutchinson şöyle konuştu:



"Kulüple görüştüğümde Türkiye için uygun, potansiyelinin yüksek olduğunu söyledim. Tüm golcüler gibi oynamaya ihtiyacı var, kale önünde tehlike oluşturan bir oyuncu, gelişim sağlayacağına inanıyorum. Larin, şu an için Türkiye'de beklentileri karşılayamadı ama belirli bir kaliteye ve gol becerisine sahip. Hala çok genç bir oyuncu, öğrenmesi gereken çok şey var. Çok çalışıyor, umarım bir an önce onun için de işler yoluna girer. Hem insani anlamda hem de oyuncu anlamında doğru bir isim olduğunu düşünüyorum."



"Türkiye'de kalma şansım olursa bunu değerlendirmek isterim"



Hutchinson, "Sezon sonunda sözleşmen bitecek. Futbolu Türkiye'de mi bırakmak istiyorsun, yoksa Kanada'ya mı dönmek istiyorsun?" sorusuna, "Ben de bunu düşünüyorum, ne yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum. Türkiye'de 6. yılım, burada çok mutluyum, çok takdir görüyorum. Tam olarak ne yapacağıma emin değilim ama şurası kesin ki Türkiye'de kalma şansım olursa bunu değerlendirmek isterim." yanıtını verdi.



Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili soru üzerine de Hutchinson, "Dorukhan, çok iyi, yetenekli, çalışkan bir oyuncu. Doğru bir anlayışa sahip, verilen fırsatı da iyi kullandı. Çok parlak bir geleceği olacağına inanıyorum. Umarım biz de bu gelişime tanıklık ederiz." ifadelerini kullandı.



Hutchinson, Süper Lig'de en beğendiği oyuncuların Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile Medipol Başakşehirli Edin Visca olduğunu söyledi.



Deneyimli futbolcu, genç oyuncuların varlığının Süper Lig ve Türk Milli Takımı için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı

Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Son Dakika! Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı