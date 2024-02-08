İkizi Sema Aydemir\'in Survivor\'a geleceğini öğrenen Seda Ocak dakikalarca dil döktü: Aynı takımda olalım

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavisinin ardından Survivor All Star'a gelen Turabi Çamkıran ve Nihat Altınkaya, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etti. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın geleceğinin müjdesini verince Mavi takım yarışmacılardan Seda Ocak, ikizi Sema ile aynı takımda olmak için dil döktü.

"BİR KERECİK AYNI TAKIMDA OLALIM"

2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir'in Kırmızı takıma geleceğini öğrenen Mavi takım yarışmacılarından Seda Ocak, ikiziyle aynı takımda olmak istedi. Ailesinin çok üzüldüğünü söyleyen Seda, "Çok mutlu oldum ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere aynı takımda olalım Acun abi zaten düşman kardeş gibi görüldük. Bir kerecik aynı takımda olalım oylama yok zaten. Lütfen lütfen... Gerçekten annem babam çok üzülüyorlar. Ne yendiğime sevinebiliyorlar ne onun yendiğine sevinebiliyorlar. Hep birimiz aç hep birimiz sefalet hep birimiz üzgün. Gerçekten hasta olmuşlar. Oylamada yok lütfen" ifadelerini kullandı.