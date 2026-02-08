İkizlerin kaza bilançosu: 1 ölü, 6 yaralı

İKİZLERİ KAZA AYIRDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu Halil Efe Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaralıların, otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz (60), Havva Yılmaz (48), hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer araç sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Fatma Türkoğlu (63) olduğu bildirildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),