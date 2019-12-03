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İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi başladı

7 saat önce

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz), 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi başladı.

İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi başladı, System.String[]

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz), 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil salonunda düzenlenen çalıştayda sunum yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın sürdürülebilir kalkınma konusunda çalıştığını ifade etti.

Şahin, dünyada tek başına ekonomik kalkınmanın yeterli olmadığı, çevresel ve insani kalkınmayla bütün olarak ele alınan yaklaşımları benimsediğini dile getirerek, "Büyük bir ekosistem var. Aslında hiç karışmasak, kendi içinde bozulmayacak çok güçlü bir ekosistem var. Aynı insan vücudu gibi. Şehirler insan vücutları gibi, beyni, aklı, vicdanı, kılcal damarları olan bu bünyeyi koruyarak kullanmayı başarmamız ve torunlarımıza çok daha büyük sorunlar taşımamamız gerekiyor. Özellikle iklim meselesi çok önemli." dedi.

Birçok ülkenin iklim konusunda uluslararası sözleşmeleri imzaladığını fakat uygulama noktasında sıkıntılar olduğunu vurgulayan Şahin, küreselleşme ve küresel ısınma kavramlarının herkes tarafından anlaşılması ve zihinsel dönüşümün başarılması gerektiğini anlattı.

Şahin, Gaziantep'te yürüttükleri çalışmalardan örnekler vererek, "Su ve toprak çok önemli. Tarım Daire Başkanlığını kurduk. Toprağı temiz kullanmak, toprağın bereketini sofraya taşımak önemli. Bugün gastronomi memleketi olduysak, bir gurme turizminden bahsedebiliyorsak her şey toprakla ve suyla başlıyor. Özellikle gecekondu bölgesinde kömür kullanımı yaygındı. 2 yıl sonunda yüzde 95 oranında çok ciddi denetimlerle doğal gaza geçişi sağladık. Havayı da korumak zorundayız." diye konuştu.

Bilimsel analizlere çok önem verdiklerini aktaran Şahin, koordineli çalışılması gerektiğini belirtti.

Şahin, afet olmadan koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Koruyamadığınız, önleyemediğiniz zaman nasıl müdahale edeceksiniz? Müdahaleden sonra rehabilitasyonu nasıl yapacaksınız? Çok ciddi tartışmalar yapmamız, doğru çözümlemeler bulup ortak sorunlara ortak çözümler üretmemiz lazım. Dünya bizim, dünya hepimizin. Güneş hepimizi adaletli bir şekilde ısıtıyor, adaletli bir şekilde aydınlatıyor. İnsanların, doğayı, yüce Mevla'nın bize verdiği bu güzelliği görmesi, geleceğe taşıması ve insani hatalardan hızlı bir şekilde vazgeçmesi, bireysel yaşam planlamasını ve zihinsel dönüşümünü başarması gerekiyor. Bu en zoru ama imkansız değil. Şikayet etmeden, çare bularak yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

"Ulusal ve Uluslararası İklim Politikaları", "İklim Eylem Finansmanı ve Yenilenebilir Enerji Fırsatları", "Bölgesel ve Yerel İklim Eylem Planları", "Kentler ve İklim Krizi" ve "Çevre Projelerinin Ekonomik Değerlendirmesi" gibi konuların tartışılacağı çalıştay, 5 Aralık Perşembe günü sona erecek.

Boğazici Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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