Üye Girişi
İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı - Son Dakika
BBC

İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:06
İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı, System.String[]

Avrupa Birliği, 2050'de karbon nötr hale gelme hedefine yönelik olarak bir dizi iklim değişikliği yasası çıkarılacağını ilan etti.

Avrupa Birliği, 2050'de karbon nötr hale gelme hedefine yönelik olarak bir dizi iklim değişikliği yasası çıkarılacağını ilan etti.

AB üyesi 27 ülke ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmak üzere 10'dan fazla yasa tasarısı açıklandı.

Bunlar arasında uçak yakıtlarının vergilendirilmesi, petrol ve dizel arabaların satışının 20 yıl içinde yasaklanması gibi tedbirler var.

Ancak bu önerilerin nihai şeklini alması için müzakerelerin aylarca sürmesi bekleniyor.

"Karbon nötr olmak", bir kişi veya kurumun saldığı sera gazlarını dengelemek ve net olarak sıfır sera gazına ulaşabilmek için, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salımına engel olacak projeler gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

AFP'ye konuşan kaynaklar, önerilerle ilgili son değişiklikler yapılırken, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nda bazı ciddi çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi harekete geçerek bazı şeyleri farklı yapabilir… Ve daha iyi, daha sağlıklı ve daha müreffeh bir gelecek seçebiliriz" dedi.

Komisyon başkanı, "Sadece kendi kuşağımızın değil çocuklarımızın ve torunlarımızın da iyiliğini güvenceye almak bizim kuşağa düşen bir görev. Avrupa bu konuda liderliğe hazır" diye konuştu.

Sunulan önlemlerin AB içindeki uçuşların fiyatının yanı sıra konutların doğal gaz faturalarının da artmasına neden olması bekleniyor. Konutların yalıtımı konusunda maddi yardım sunulacağı belirtiliyor.

AB iklim politikalarından sorumlu Frans Timmermans, bu konuda hem yurttaşlara hem de sanayicilere görev düştüğünü belirterek "Bunu iyi amaçlar için yapıyoruz. İnsanlığa mücadele şansı vermek için yapıyoruz" dedi.

Havayolu şirketleri ile otomotiv imalatçılarının yanı sıra, sanayide kömürün önemli bir yer tuttuğu Doğu Avrupa ülkelerinin de bu planlara tepki göstermesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan bir AB diplomatı, paketin başarısının gerçekçi ve sosyal bakımdan adil olmasına, ekonomik dengeleri de bozmamasına bağlı olduğunu belirterek, "Amaç, ekonomiyi durdurmak değil yeni bir seviyeye çıkarmak" dedi.

AB'nin iklim değişikliğine karşı sunduğu en kapsamlı önlemler olarak nitelenen paket, karbon salımının 2030'a kadar 1990 seviyesinden yüzde 55 aşağı çekilmesi hedefine istinaden 'Fit for 55' (55 için uygun) adıyla anılıyor.

AB, 2019'da yüzde 24 seviyesine ulaşmıştı.

Pakette yer alan bazı öneriler şöyle:

AB Komisyonu, 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 55 azaltma hedefine dair yol haritasını geçen Eylül ayında açıklamış, AB'nin 1,8 trilyon Euro tutarındaki uzun vadeli bütçesinin en az yüzde 30'unun iklimle ilgili önlemlere harcanacağını açıklamıştı.

Bu hedef ve önlemler, iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında başta karbondioksit (CO2) olmak üzere atmosferde kirlenmeye yol açan emisyonun azaltılması yönünde küresel çabaların bir parçası.

2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sınırlı tutulması için küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında ve tercihen 1,5 derece ile sınırlanmasını hedefliyor.

Analiz

Matt McGrath, BBC Çevre Muhabiri

12 aşamalı bu plan oldukça kapsamlı ve her Avrupa vatandaşını yaşamının her alanında etkileyecek boyutta. Hedef büyük olduğu için kapsamı da geniş.

1990'dan 2019'a kadar AB karbon emisyonunu yüzde 24 azaltabildi. Önümüzdeki 9 yıl içinde ise yüzde 31 azaltma hedefi getiriyor.

2050'de net sıfır karbon hedefine ulaşmak için bunun yapılması gerekiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmanın yanı sıra konut ısıtma ve ulaşım konusunda da adım atılması gerekiyor. 2035'ten itibaren yeni petrol ve dizel araç satışları olmayacak. Nakliye ve uçaklarda fosil yakıt kullanımına vergi artışı, Avrupa'daki emisyon alım satımının da ısınma ve karayolu ulaşımını içerecek şekilde yenilenmesi söz konusu.

En dikkat çeken önerilerden biri, çelik, çimento ve gübre gibi ürünlerin ithalatında karbon sınır vergisi getirilmesi. Ancak bu durum Çin ve ABD ile ticaret savaşlarının başlamasına neden olabilir.

Bu kapsamlı paket, AB üyesi ülkelerle aylarca sürecek müzakerelere maruz kalacak. AB'nin daha yoksul ülkeleri, tüketiciler için fiyatların artması ihtimali nedeniyle önerilere çok sıcak bakmıyor.

Komisyon ise AB yurttaşlarının bu önerileri protesto etmek yerine, daha temiz hava, daha düşük emisyon ve daha sürdürülebilir yaşam tarzları için gerekli bedeli ödemeye hazır olduğu kanısında.

Dünyanın geri kalanı ise bu büyük kumarı ilgiyle izleyecek.

İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı

Avrupa Birliği, Karbon, Petrol, Nötr, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı 21:40 Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi 20:57 Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler 20:18 Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi         
21:55
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü         
21:14
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz         
20:49
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler         
20:07
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor         
18:50
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 22:09:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim krizi: Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement