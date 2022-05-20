İklimlendirme sektörüne florlu sera gazı eğitimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığınca, güçlü sera gazı etkisine sahip ve küresel ısınma potansiyeli oldukça yüksek gazlar içeren florlu sera gazlarının iklim değişikliğine etkisine karşı, bunların yoğunlukla kullanıldığı iklimlendirme ve soğutma sektöründe görev yapan teknik personele yönelik eğitim başlatıldı.

AA muhabirinin İklim Değişikliği Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2014 verilerine göre, florlu sera gazlarının küresel sera gazı emisyonlarına yaklaşık yüzde 2 etkisi bulunuyor.

Florlu sera gazları çok güçlü sera gazı etkisine sahip ve küresel ısınma potansiyeli oldukça yüksek hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hekzaflorür gazlarını kapsıyor. Bu gazlar yoğunlukla iklimlendirme, soğutma ve ısı pompası sektörleri ile yangından korunma ve elektrikli şalt sektörlerinde kullanılıyor. Bu gazların atmosfere salınımı halinde ise yüksek sera gazı etkileri ortaya çıkıyor. Bu da iklim değişikliğine olumsuz yansıyor.

İklimlendirme, soğutma ekipmanlarının içinde soğutucu akışkan olarak kullanılan bu gazların atmosfere salınımlarının önüne geçilmesi aşamasında ise belgelendirilmiş ve yetkin teknik servis personellerinin müdahalesi kritik rol oynuyor.

Türkiye'nin Montreal Protokolü Kigali Değişikliğine Şubat 2022'de taraf olması ile florlu sera gazların atmosfere salınımının önlenmesine ilişkin süreç kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) desteğiyle sektöre özel bölgesel eğitimler düzenlenmeye başlandı.

İlk eğitim İzmir'de verildi

Özellikle florlu sera gazlarının yoğunlukla kullanıldığı iklimlendirme ve soğutma sektöründe görev yapan teknik personelin, konuya ilişkin mevzuatın içeriği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlama ve sızıntı kontrollerine ilişkin iyi uygulama örnekleri hakkında kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen eğitimlerin ilki 17-18 Mayıs'ta İzmir'de verildi.

Manisa, Aydın, Muğla gibi yakın illerden de gelen 300'ün üzerinde teknik personelin katıldığı eğitimde mevzuat ve çevrim içi sistemler hakkında sunumlar yer aldı. Ayrıca, servis uygulamaları, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri ve sızdırmazlık uygulamaları sunumlarıyla uygulamalı gösterimlerle eğitim tamamlandı.

Florlu sera gazı uygulamalarına ilişkin eğitimler, haziranda İstanbul'da, ardından Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde devam edecek.